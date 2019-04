Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unbekannte im Abfallwirtschaftszentrum

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 21:50 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein Fahrzeug vor dem Gelände der Abfallbeseitigung an der Scheidinger Straße auf. Die Beamten bemerkten kurz darauf zwei Männer auf dem Gelände die in den Büschen verschwanden. Bei der Überprüfung des Renault Megane wurde festgestellt, dass die hinter den Scheiben angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Um die Unbekannten zu finden wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der das Gelände ohne Erfolg absuchte. Gleichzeitig wurde ein Verantwortlicher der Abfallbeseitigungsanlage hinzugezogen. Dieser stellte letztlich fest, dass in einen Container auf dem Gelände eingebrochen wurde. Ob etwas fehlt ist noch nicht bekannt. Das Auto war an dem Abend bereits an einer Tankstelle an der Hammer Straße aufgefallen. Hier hatte ein Unbekannter getankt und anschließend nicht bezahlt. Bei dem Auto handelte es sich um den an der Scheidinger Straße sichergestellten Renault. (lü)

