Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Tür zum Kühllager aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Mittwochnacht, gegen 02.15 Uhr - 02.30 Uhr brach ein unbekannter Täter in das Kühllager eines Supermarktes an der Otto-Hahn-Straße in Lippstadt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er dort zumindest einen Hochdruckreiniger von Kärcher. Aufgrund von Videoaufnahmen kann der Täter als zirka 20 - 30 Jahre alt mit 3-Tage-Bart beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose, rosa Sneaker, rosa Basecape mit silbernem Emblem auf dem Schirm. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

