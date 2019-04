Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Zwei Verletzte

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, um 17:30 Uhr, kam es am Westricher Weg in Höhe des Ortseingangs zu einem Unfall. Ein 14-jähriger Schüler aus Dortmund war auf dem Mofaroller seines Vaters unterwegs. Der 38-jährige Vater befand sich auf dem Soziussitz. Aus ungeklärter Ursache kam der Junge nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Mofa prallte gegen einen hölzernen Strommasten. Dabei wurden der Fahrer schwer und sein Beifahrer leicht verletzt. Beide müssen sich später wegen der entsprechenden Anzeigen verantworten. (lü)

