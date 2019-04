Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Graffiti an Schulgebäude gesprüht und Tür beschädigt

Werl (ots)

Unbekannte Täter sprühten an das Schulgebäude in Westönnen, Westönner Kirchstraße zwei Graffitis, in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Weiterhin wurde in dem Zeitraum auch noch die Scheibe der Eingangstür zur Sporthalle beschädigt. Der Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

