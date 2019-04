Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen

Soest (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, parkte ein Familienvater sein Auto, mit seiner Frau und den beiden Kindern, auf dem linken Parkstreifen der Ulricher Straße in Höhe eines Restaurants. Während die Frau mit einem Kind bereits ausstieg und auf die andere Straßenseite wechselte, stieg der Vater mit dem Kleinkind kurz darauf aus. Das Kind sah nun seine Mutter auf der anderen Straßenseite und lief, ohne auf den Verkehr zu achten, in Richtung ihrer Mutter. Der Vater rief sofort laut hinter seiner Tochter her, wodurch ein 53-jähriger Autofahrer, der in Richtung Ulricher Tor fuhr, seinen Wagen unverzüglich abbremste. Kurz darauf lief das Mädchen zwischen den geparkten Wagen auf die Straße. Hierbei fand trotz der eingeleiteten Bremsung ein leichter Kontakt zwischen dem Kind und dem Auto des 53-Jährigen statt. Das Mädchen fiel hin und verletzte sich. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

