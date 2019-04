Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Versuchter Einbruch an der Erwitter Straße

Lippstadt (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22.27 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife einen optischen Alarm an einem Geschäft an der Erwitter Straße. Im Rahmen der Nachschau stellten sie an der Hintereingangstür der Firma augenscheinlich frische Hebelmarken fest. Der unbekannte Täter konnte jedoch nicht in das Geschäft gelangen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell