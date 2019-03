Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Dritter Wagen auf Ardey aufgebrochen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag 11.15 Uhr, wurde auch noch ein dritter BMW aufgebrochen. Die unbekannten Täter gingen wiederum diesen Autotyp an, diesmal im Ardeyweg. Sie entfernten den Schließzylinder der Autotür und bauten die gesamte Multimedia-/Navigationseinrichtung aus dem Wagen aus. Auch dieser Fall dürfte mit den Taten im Femeweg und Freigerichtsweg in Verbindung stehen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0292191000 bei der Kriminalpolizei melden. (reh)

