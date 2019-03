Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Navigationssystem und Lenkrad gestohlen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen 7 Uhr, gingen unbekannte Täter auch noch einen BMW im Freigerichtsweg an. Sie gelangten auf unbekannte Weise in den Innenraum des Wagens und entwendeten das Lenkrad, Navigationsgerät und Bedienfeld der Mittelkonsole. Aufgrund der Tatortnähe zum Femeweg, wo die Täter auf das gleiche Diebesgut abzielten, kann vermutet werden, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0292191000 zu melden. (reh)

