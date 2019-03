Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Mit der Leiter eingestiegen und Tresor aufgeflext

Anröchte (ots)

Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 6.40 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Autohaus in der Boschstraße in Anröchte ein. Um in das Gebäude zu gelangen öffneten sie gewaltsam ein Oberlicht und stiegen mit einer Leiter in die Firma ein. Hier hebelten sie eine Bürotür auf. Anschließend flexten sie den dort befindlichen Tresor auf. Aus der Firma entwendeten sie Bargeld und Getränke. Dann verließen sie wieder das Gebäude über die Leiter. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0294191000 zu melden. (reh)

