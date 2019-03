Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Gottesdienst gestört

Werl (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei um 08:40 Uhr zur Wallfahrtsbasilika gerufen. Hier störte ein Mann den gerade stattfindenden Gottesdienst. Die Polizisten trafen den 44-jährigen Werler außerhalb der Kirche mit einem Zeugen an. Dieser hatte den Mann aus dem Gottesdienst gebracht. Dem offensichtlich alkoholisierten Werler wurde von den Beamten ins Gewissen gesprochen solche Störungen zu unterlassen. Um 09:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Kaufhaus in der Steinerstraße gerufen. Hier hatte der 44-Jährige mehrere kleine Schnapsfläschchen entwendet. Die Beamten konnten den Mann kurz darauf am Neuer Markt festnehmen. Nach Rücksprache mit einem Richter wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. (lü)

