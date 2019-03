Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schwarzen BMW beschädigt und weggefahren

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr, parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen BMW im Dusternweg auf dem Parkplatz der dortigen Realschule. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen frischen Unfallschaden am Wagen. Der Sachschaden beträgt zirka 1.000 Euro. Im Bereich des Schadens befindet sich roter Lackaufrieb, so dass vermutet werden kann, dass das Verursacherfahrzeug rot gewesen sein könnte. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern ist der andere Autofahrer einfach davongefahren. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0294191000 zu melden. (reh)

