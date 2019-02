Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auffahrunfall im Stop-and-Go-Verkehr

Lippstadt (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr am Donnerstagmorgen, gegen 7.55 Uhr, mit seinem Mazda die Udener Straße in Richtung Stirper Straße. Einige Meter hinter der Straßeneinmündung der Bückeburger Straße hielt eine 19-jährige Lippstädterin mit ihrem Nissan verkehrsbedingt im "Stop-and-Go-Verkehr" an. Der Mazda-Fahrer war kurz unaufmerksam und bemerkte dies nicht, so dass er der Lippstädterin hinten auffuhr. Durch den Aufprall stieß sie wiederum mit dem vor ihr befindlichen Fiat einer 27-jährigen Lippstädterin zusammen. Die Nissan-Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.200 Euro. (reh)

