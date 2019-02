Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kind mit Fahrrad im Bereich Bökenförder Straße angefahren

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, befuhr ein 11-jähriger Junge aus Lippstadt mit seinem Fahrrad die Bökenförder Straße, um dann nach links in die Josefstraße abzubiegen. In diesem Einmündungsbereich fuhr dann eine ca. 30 - 40 Jahre alte Frau, mit blonden Haar, zum Pferdeschwanz gebunden und grauer Jacke, mit ihrem VW Touran den Jungen an. Dieser konnte sich noch abstützen, so dass er nicht hinfiel. Durch den Kontakt mit dem Wagen verletzte er sich jedoch leicht. Die Frau gab dann dem 11-Jährigen noch ein Handzeichen und setzte die Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Verkehrskommissariat bittet nun die Frau oder weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0294191000 zu melden. (reh)

