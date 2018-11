POL-SO: Soest - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Soest (ots) - Gegen 09:35 Uhr befuhr ein 46-jähriger die Emdenstraße und beabsichtigte nach links in die Arnsberger Straße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer, der die Arnsberger Straße in der Fußgängerfurt in Richtung Herzog-Adolf-Weg überquerte. Der Fahrradfahrer wurde dabei verletzt und zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (ek)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell