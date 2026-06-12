Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrt aus dem Ausland endet in Leitplanke auf der HTS -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen hat die Fahrt eines 60-jähriger VW-Fahrers abrupt in den Leitplanken geendet. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann schlichtweg übermüdet.

Gegen 07:25 Uhr war der Mann mit seinem Auto auf der HTS zwischen Siegen-Mitte und Sieghütte in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs. Eine nachfolgende Zeugin schilderte, dass der VW plötzlich immer mehr nach links fuhr und schließlich die Mittelleitplanken touchierte. Die Unfallaufnahme der Polizei ergab, dass er fast 50 Meter an der Schutzplanke entlangfuhr, ehe er auf die rechte Fahrspur wechselte und dort anhielt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 60-Jährige bereits eine längere Autofahrt aus dem Ausland kommend hinter sich. Bei der Fahrt auf der HTS überkam ihn dann der sogenannte Sekundenschlaf und es kam zu dem Unfall.

Aufgrund des Verkehrsunfalles kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Schnellstraße. Bei dem Unfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro. Die Beamten stellten den Führerschein des VW-Fahrers sicher. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Vor dem Hintergrund des Verkehrsunfalles und der anstehenden Urlaubsreisewelle appelliert die Polizei: "Planen Sie längere Autofahrten sorgfältig und beziehen ausreichend Pausenzeiten mit ein. Gerade Fahrten zu ungewohnten (Nacht-)Zeiten führen schnell zu Müdigkeit. Wechseln Sie sich rechtzeitig ab oder machen einen ausreichenden Pausenstopp. Schließlich soll der Urlaub ungetrübt beginnen und ohne Schrecken enden. In diesem Sinne wünscht die Polizei allen eine schöne Urlaubs- und Sommerzeit".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell