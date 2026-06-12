Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsam für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - Gymnasium Kreuztal unterstützt Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bei Radfahrausbildung - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Bei bestem Wetter stand am Freitag (29.05.2026) die erste Übung der diesjährigen Radfahrausbildung an der Grundschule Dreslers Park im öffentlichen Straßenverkehr auf dem Programm. Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse konnten dabei erstmals das zuvor theoretisch Gelernte unter realen Bedingungen anwenden und wichtige Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln. Gestern (11.06.2026) ging es dann weiter mit der zweiten praktischen Übung, bevor die praktische Radfahrprüfung ansteht.

Die Radfahrausbildung der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ist ein fester Bestandteil der Verkehrserziehung in allen Grundschulen des Kreisgebietes. Ziel ist es, Kinder frühzeitig auf eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorzubereiten. Neben theoretischen Grundlagen lernen die Schülerinnen und Schüler insbesondere das richtige Verhalten an Kreuzungen, das sichere Abbiegen und Vorfahrtsregeln im Straßenverkehr. Höhepunkt ist dann die praktische Radfahrprüfung.

Die Bedeutung dieser Ausbildung ist groß. Besonders im Grundschulalter nehmen viele Kinder erstmals eigenständig mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teil. Die Radfahrausbildung vermittelt dabei nicht nur wichtige Verkehrsregeln, sondern stärkt auch das Selbstvertrauen, die Aufmerksamkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder. Ziel ist es, Unfälle zu vermeiden und den Schülerinnen und Schülern mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu geben.

Für die Durchführung der Radfahrausbildung ist die Polizei Siegen-Wittgenstein auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Diese übernehmen bei den Übungen im Straßenverkehr sowie bei der Prüfung wichtige Aufgaben als Streckenposten. Dadurch wird den Kindern ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit gegeben und die Fahrstrecke klar abgesichert und markiert.

An der Grundschule Dreslers Park gibt es hierbei jedoch eine ganz besondere Unterstützung. Bereits im zweiten Jahr helfen Schülerinnen und Schüler des Kreuztaler Gymnasiums tatkräftig bei der Durchführung der Radfahrausbildung. Hintergrund ist die in den vergangenen Jahren zurückgegangene Unterstützung der Elternschaft, wodurch die Radfahrausbildung an der Grundschule Dreslers Park zeitweise auf der Kippe stand.

Mit den Schülerinnen und Schülern des Differenzialkurses Sport und Biologie aus der 10. Klasse hat die Grundschule jetzt engagierte Helferinnen und Helfer gefunden. Jedes Grundschulkind erhält eine Patin oder einen Paten aus dem Gymnasium, die sie während der Ausbildung als Vorbilder begleiten und unterstützen. Doch damit nicht genug. Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben zusätzlich für die Radfahrausbildung eine Fahrradwerkstatt, oder auch "Boxengasse" genannt, ins Leben gerufen. Denn um an den Übungen im Straßenverkehr und der Abschlussprüfung teilnehmen zu können, müssen die Fahrräder verkehrstauglich sein.

Heißt konkret:

- zwei voneinander unabhängige Bremsen (Hand- und Rücktrittbremse) - eine Klingel, die nicht zu leise sein sollte - eine Lampe (vorne) - ein weißer Reflektor (vorne) - ein Dynamo, möglichst als Nabendynamo - ein Rücklicht mit Reflektor - ein roter Reflektor (hinten) - vier gelbe Speichenreflektoren (Katzenaugen) oder - reflektierende weiße Streifen an den Reifen oder in den Speichen - rutschfeste und festverschraubte Pedalen, die mit je zwei Pedalreflektoren ausgestattet sind

Diese und weitere Informationen rund um das Fahrrad können hier abgerufen werden:

Bereits vor der ersten Übung werden die Fahrräder von Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein überprüft. Sollte dann noch eine Bremse nicht richtig funktionieren oder ein Reifen platt sein, ist die "Boxengasse" zur Stelle und kümmert sich um jegliche Reparaturen rund ums Fahrrad.

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ist dankbar für die besondere Unterstützung durch die Schülerinnen und Schüler des Kreuztaler Gymnasiums, ohne die eine Radfahrausbildung der Grundschülerinnen und Grundschüler Dreslers Park nicht mehr möglich wäre.

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