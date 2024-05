Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher erbeuten Tresor aus Tagespflegeeinrichtung - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Unbekannte Täter sind über den Maifeiertag in eine Tagespflegeeinrichtung in der Straße Am Sonnenhang eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Haus. In der Pflegeeinrichtung wurden mehrere Räume durchsucht. Dabei erbeuteten die Täter mehrere kleine Bargeldbeträge sowie einen kleinen Tresor.

Die Tatzeit dürfte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Dienstagabend (30. April, 19:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (02. Mai, 07:20 Uhr) liegen.

Die Kriminalpolizei (KK 5) hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0271 / 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell