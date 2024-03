Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 29-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

Am Donnerstagnachmittag (29.02.2024) ist ein 29-Jähriger in Kreuztal vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet.

Polizeibeamte der Wache Kreuztal wollten gegen kurz nach 14 Uhr einen BMW anhalten, der auf der Siegener Straße in Richtung Buschhütten unterwegs war. Die Polizisten entdeckten am Steuer des Fahrzeugs einen Mann, der in der Vergangenheit bereits durch Verkehrsdelikte aufgefallen war. In der Alten Schulstraße in Buschhütten gaben die Beamten dem Mann Anhaltezeichen. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug jedoch massiv und bog in die Buschhüttener Straße ein. Dort überholte er einen Radfahrer, den die Polizei nun als Zeugen sucht. Der Radfahrer trug unter anderem eine rote Jacke.

Der Autofahrer flüchtete weiter vor der Polizei und fuhr durch die Straße "Auf dem Damm" sowie die Hans-Böckler-Straße. An der Kreuzung zur Hauptstraße (Siegener Straße) überquerte er diese und fuhr geradeaus in die Sohlbacher Straße. Aufgrund der massiven Geschwindigkeit verloren die Polizeibeamten den Sichtkontakt zum Fahrzeug.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zum Vorfall machen können. Insbesondere bittet das Verkehrskommissariat darum, dass sich der gefährdete Radfahrer meldet, der in der Buschhüttener Straße unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell