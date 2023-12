Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ein Verletzter und 25.000 Euro Sachschaden an Kochs Ecke - Polizei sucht Unfallzeugen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (08. Dezember) ist es auf Kochs Ecke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurde ein Unfallbeteiligter verletzt.

Gegen 11:04 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall an Kochs Ecke. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw aus Richtung Siegener Innenstadt kommend die Koblenzer Straße in Richtung Siegerlandhalle befuhr. Ein 58-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Koblenzer Straße in die entgegengesetzte Richtung unterwegs (von der Siegerlandhalle in Richtung Innenstadt). Der 58-Jährige wollte an Kochs Ecke nach links Richtung City Galerie abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 66-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass ihre Ampel jeweils Grünlicht gezeigt habe. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wer von den beiden Fahrern tatsächlich Grünlicht hatte. Bei dem Unfall wurde der 66-Jährige leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsstörungen rund um Kochs Ecke. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen. Die Polizei bittet Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden. Für die Sachbearbeiter ist insbesondere von Bedeutung, wer von den beiden Unfallbeteiligten tatsächlich Grün hatte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein