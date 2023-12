POL-SI: Verkehrsstörungen anlässlich einer Versammlung am Wochenende - #polsiwi

Kreuztal (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (06.12.2023) sind unbekannte Täter in ein Mobilfunkgeschäft in der Marburger Straße in Kreuztal eingebrochen. Gegen 03:15 Uhr wurde ein Alarm in dem Geschäft ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten diverse Mobiltelefone und eine Smartwatch aus dem ...

