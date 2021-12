Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 35-Jähriger von eigenem Auto überrollt #polsiwi

Wilnsdorf-Gernsdorf (ots)

Am Montagabend (06.12.2021) um 20:15 Uhr ereignete sich ein Unfall der etwas anderen Art.

Der vor der Garage geparkte Skoda eines 35-Jährigen machte sich selbständig und rollte führerlos rückwärts die Einfahrt hinunter. Bei dem Versuch dies zu verhindern, lief der 35-Jährige hinter dem Auto her und griff in das Lenkrad. Dabei stürzte er. Im Anschluss wurde er von dem Pkw überrollt. Der Schwerverletzte wurde in ein Siegener Krankenhaus verbracht.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Siegener Verkehrskommissariat hat diese bereits aufgenommen.

