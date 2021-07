Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher stahlen teure Arbeitsgeräte aus Waldhütte -#polsiwi

Wilnsdorf-Rinsdorf (ots)

Irgendwann in den letzten vier Wochen (01.07. - 29.07.2021) haben Einbrecher im Bereich Rinsdorf zugeschlagen. In einer Waldhütte (Schuppen), die von der Eiserfelder Straße in Rinsdorf ausgehend über einen unbefestigten Waldweg nach ca. 1 km zu erreichen ist, lagerten mehrere landwirtschaftliche Arbeitsgeräte. Diese waren offenbar Ziel eines oder mehrerer unbekannter Täter, die das Türschloss aufbrachen. Anschließend entwendeten sie einen Seitenmäher, ein Mulchgerät, eine Winde und eine Frontladerschaufel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Aufgrund der Beute kann diese nur mit einem Traktor in angekuppelter Weise abtransportiert sein worden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte die Tat eher in den ersten Juliwochen stattgefunden haben. Die Kriminalpolizei in Siegen (KK 5) bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen, z.B. beim Spazierengehen, gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

