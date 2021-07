Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei führte Sonderkontrollen im Baustellenbereich durch -#polsiwi

Kreuztal-Eichen (ots)

Am Freitagmorgen hat der Verkehrsdienst der Polizei eine größer angelegte Sonderkontrolle im Bereich der Eichener Straße durchgeführt. Ziel der Sonderkontrollen war insbesondere die Überwachung des baustellenbedingten Durchfahrtverbotes für LKW-Verkehr. Hier hat es in letzter Zeit massive Beschwerden gegeben, obwohl die Polizei immer wieder den Bereich kontrollierte. Daher wurden dieses Mal die Kontrollen personell verstärkt durchgeführt. Mit Erfolg: 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, davon 14 Mal wegen der Missachtung des Durchfahrtverbotes, sowie vier weitere Ahndungen (Verwarnungsgelder und Kontrollbericht) standen am Ende zu Buche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell