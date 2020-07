Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto aufgebrochen und Goldschmuck gestohlen - #polsiwi

Wilnsdorf (Obersdorf) (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (24./25.07.2020) brachen Unbekannte einen Pkw auf und stahlen aus dem Kofferraum Goldschmuck im Wert von über 100.000,- Euro.

Eine 55-jährige Schmuckverkäuferin war Freitagabend, nachdem sie in Siegen ihren Goldschmuck ausgestellt und verkauft hatte, in einer Pension in Obersdorf abgestiegen. Samstags wollte sie wieder nach Siegen fahren, um ihre Ware wieder in einem Laden in der Fludersbach auszustellen und zu verkaufen.

Als die Frau Samstagmorgen gegen 08:15 Uhr zu ihrem weißen, an der Rödgener Straße geparkten BMW kam, stellte sie fest, dass Unbekannte den Kofferraum aufgebrochen und den Goldschmuck entwendet hatten. Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

