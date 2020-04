Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter hinterlässt bei einem Verkehrsunfall 2000,- Sachschaden - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Karfreitag (09./10.04.2020) parkte ein 54-Jähriger seinen weißen Opel Vivaro (Van) in Kreuztal in der Hochstraße.

Morgens stellte er einen erheblichen Sachschaden am Fahrzeug fest. Ein noch Unbekannter war in der Nacht mit seinem Wagen gegen den geparkten Van gefahren und hatte einen Schaden von 2000,- Euro verursacht. Ein Nachbar hatte gegen 23:00 Uhr einen Knall gehört.

Am geschädigten Fahrzeug konnten blaue Lackspuren gesichert werden, so dass die Polizei in Kreuztal davon ausgeht, dass der flüchtige Unfallverursacher mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war.

Hinweise an das Verkehrskommissariat n Kreuztal unter 0271/7099-0.

