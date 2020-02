Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geburtstagsfeier endete in einer körperlichen Auseinandersetzung - #polsiwi

Netphen

Heute Nacht (Samstag, 22.02.2020) gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei nach Netphen gerufen. Mehrere unbeteiligte Personen meldeten über Notruf eine Auseinandersetzung von jungen Leuten auf dem Jung-Stilling-Platz.

Als die Polizeibeamten aus Kreuztal und Siegen eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhig. Vor Ort befanden sich aber immer noch circa 20 junge Leute, alle so um die 18 bis 21 Jahre alt. Einige junge Männer waren leicht verletzt, alle erheblich alkoholisiert.

Was war passiert? Vermutlich weil sie als Gäste nicht auf eine Geburtstagsfeier eingeladen worden, gerieten zwei Personengruppen zunächst auf der Feier verbal in Streit. Gegen 02:00 verließen die jungen Leute die Feier, trafen aber auf der Straße wieder aufeinander. Dort beleidigte der eine den anderen und das Ganze endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Wer genau wen beleidigt und geschlagen hat, wird sich vielleicht nicht klären lassen. Alle erwartet nun eine Strafanzeige.

