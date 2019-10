Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Entwendeter Touareg verursacht Verkehrsunfall un flüchtet

Netphen, Hinterm Liesch (ots)

Am Sonntagmorgen, 27.10.2019 gegen 03:00 Uhr, wurde in der Straße Hinterm Liesch in Dreis-Tiefenbach ein Mercedes Sprinter beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallflüchtigen erschien die Polizei an der Halteranschrift in Netphen-Oelgershausen. Dort konnte festgestellt werden, dass das unfallflüchtige Fahrzeug, ein weißer VW Touareg mit dem amtlichen Kennzeichen, SI-RX6666, im Laufe der Nacht entwendet wurden. Weiterhin hatte man versucht einen Porsche zu entwenden. Hinweis an die Polizei in Kreuztal unter 02732-9090

