Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht weißen Geländewagen nach Unfallflucht

Kreuztal-Kredenbach (ots)

Am Mittwochabend(24.04.2019) ist es in Kredenbach um 23:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen fuhr ein weißer Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße Johannespfad in Richtung Aherhammer. Kurze Zeit später bemerkte ein Zeuge Schäden an einem schwarzen Suzuki Samurai und einem Aussteller mit Dachziegeln. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02732-9090.

