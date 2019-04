Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Baustellen-Diebe stahlen Rüttelplatte

Bad Berleburg-Elsoff (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen (23.04.2019) ist eine Baustelle in Bad Berleburg- Elsoff das Ziel von Dieben geworden. Zunächst versetzten die Diebe eine an der Baustellenzufahrt abgestellte Straßenwalze. Anschließend entwendeten sie eine schwere Rüttelplatte von der Baustelle am Arfelder Berg. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg unter der Telefonnummer 02751-909-0 entgegen.

