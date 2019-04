Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Couragierte Bürger, Polizei und städtisches Ordnungsamt bändigen aggressiven Ladendieb

Siegen (ots)

Dem couragierten Auftreten von Bürgern, dem beherzten Eingreifen von Mitarbeitern des Ordnungsamts der Stadt Siegen und Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass ein aggressiver Ladendieb dingfest gemacht werden konnte. Am frühen Montagabend (15.04.2019) rechnete ein 32-jähriger auf Diebestour befindlicher Mann nicht damit von einem aufmerksamen Ladendetektiv erwischt zu werden. Dieser hatte den Langfinger in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße beobachtet, wie er eine Jacke an sich nahm und das Kaufhaus verließ ohne die Ware zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv angesprochen, schlug der Dieb mehrmals auf diesen ein und flüchtete. Aufgrund des aggressiven Vorgehens des Diebs, verständigte eine Angestellte des Kaufhauses Mitarbeiter des Ordnungsamts und der Polizei im Treffpunkt Sicherheit. Zwischenzeitlich eilten Passanten dem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Ordnungsamtsmitarbeiter zur Hilfe und unterbanden das Fluchtgebaren des Verdächtigen. Der 32-Jährige wehrte sich heftig gegen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und schlug um sich, weshalb sie dem Wüterich Handfesseln anlegten und so die polizeiliche Strafverfolgung wesentlich erleichterten. Das hielt den Hitzkopf nicht davon ab auch im Beisein der alarmierten Polizeibeamten weiterhin Widerstand zu leisten. Die Beamten vollzogen in der Kette einer beispielhaften Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Ordnungskräften und Polizei die letzten Schritte, fertigten eine Strafanzeige und sperrten den Wüterich in eine Gewahrsamszelle. Ein 37-jähriger Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Siegen erlitt leicht Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271/7099-1112

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell