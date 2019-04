Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zerstörungswütige richten Schäden an Schule an

Bad Berleburg (ots)

Dem Schulgebäude am Eichenweg haben unbekannte Zerstörungswütige übel mitgespielt. In dem auf das vergangene Wochenende (12.-15.04.2019) datierten Tatzeitraum zerstörten sie eine Sitzbank, brachen eine Aufbewahrungsbox auf und beschmierten Wände und Fenster mit Farbe. Durch das rücksichtslose Verhalten verursachten die Vandalen Schäden in Höhe von schätzungsweise 1.000,- Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg unter der Telefonnummer 02751-909-0 entgegen.

