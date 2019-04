Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lastwagenfahrer flüchtet in Schlangenlinien

Siegen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13.04.2019) um 01:20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf der HTS einen Lastwagen, der in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Eiserfeld unterwegs war. Kurz darauf krachte das Gespann, eine Sattelzugmaschine mit Auflieger, in einem Baustellenbereich in die Leitplanke. Unbeeindruckt davon setzte der Fahrer des Lastwagens seine Schlangenlinienfahrt in Richtung Autobahn fort. Die durch den Zeugen alarmierte Polizei konnte den Unfallflüchtigen dann schließlich mit mehreren Streifenwagen auf der Autobahn (A45) anhalten. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass der 60-Jährige erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der bei dem Unfall auf der HTS angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.

