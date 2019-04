Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei warnt vor Einmietbetrüger

Die Polizei warnt vor einem aktuell im Kreisgebiet auftretenden Mann, der sich als spanischer Pfarrer ausgibt und sich für kurzfristige Aufenthalte in Ferienwohnungen bzw. Fremdenzimmer einmietet. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den noch unbekannten Verdächtigen in zwei Fällen wegen Einmietbetrugs. Bereits am vergangenen Mittwoch (03.04.2019) bezog er das Zimmer einer Pension in Bad Berleburg und verschwand ohne seine Rechnung zu bezahlen. Am vergangenen Freitag (05.04.2019) mietete er sich in eine Ferienwohnung in Hilchenbach ein und machte sich auch dort aus dem Staub ohne seine Zeche zu begleichen. Der Betrüger gibt den arglosen Vermietern vor ein spanischer Pfarrer zu sein, der einen Autounfall oder eine Panne gehabt habe. Sein Fahrzeug, indem sich auch sein Geld befinde, sei in eine Werkstatt gebracht worden. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 175 - 180 cm groß, ca. 50 Jahre alt, kurze dunkle Haare, auseinander stehende Zähne, spricht gutes aber akzentuiertes Deutsch, korpulent, watschelnder Gang. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 02751-909-0 oder 02732-909-0.

