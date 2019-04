Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autos kollidierten auf Kreuzung

Siegen (ots)

Am Mittwochmorgen (10.04.2019) ist es auf der Kreuzung Koblenzer Straße / Leimbachstraße / Kirchweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 09:15 Uhr wollte eine 66-jährige Siegenerin von der Leimbachstraße nach links in Richtung Eiserfeld abbiegen. Sie nahm den Wagen einer ihr aus dem Kirchweg entgegenkommenden 28-Jährigen nicht wahr, so dass die Autos ineinander krachten. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallwagen entstand Sachschaden in der geschätzten Höhe eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags und mussten abgeschleppt werden.

