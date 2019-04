Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtragsmeldung zur Sonderpressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen, der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein vom 13.04.2019

Bild-Infos

Download

Bad Berleburg (ots)

Nachtragsmeldung:

-Ermittlungen wegen versuchten Mordes nach Angriff auf Zug der Hessischen Landesbahn-

Am gestrigen Tag (13.04.2019) konnte ein weiterer Gully-Deckel im Bereich des Berleburger Schulzentrums am Stöppelsweg aufgefunden und sichergestellt werden. Nach ersten Erkennntissen wurde dieser aufgefundene Gullydeckel ebenfalls in der Nacht auf Freitag (12.04.2019) im Bereich der Kreisstraße 31 in Hilchenbach-Grund entwendet. Auch in diesem Fall bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich rund um das Schulzentrum am Stöppelsweg wahrgenommen werden, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02751-9090 in Verbindung zu setzten. Wir bitten um Verständnis, dass weitere Auskünfte zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden können.

Philipp Scharfenbaum, Kapitaldezernent, Staatsanwaltschaft Siegen

Michael Kern, Leiter Mordkommission, Polizeipräsidium Hagen

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Polizeileitstelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell