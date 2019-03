Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Küchenbrand

Siegen-Dillnhütten (ots)

Am Mittwoch (27.03.2019) sind Einsatzkräfte der Polizei zusammen mit der Feuerwehr zu einem Brand nach Dillnhütten ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen entflammte gegen Mittag im Bereich der Küche ein Feuer, das auf das Mobiliar übergriff. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Eine 67-jährige Frau und ihr 70-jähriger Mann wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Brandgeschehen entstand Sachschaden in der geschätzten Höhe eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags.

