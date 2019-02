Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autoscheibe eingeschlagen: Handtasche weg

Siegen (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.02.2019) ist in ein an der Oranienstraße parkendes Auto eingebrochen worden. In der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:50 Uhr zertrümmerte ein Unbekannter ein Seitenfenster und stahl die auf einem Sitz liegende Handtasche der 57-jährigen Eigentümerin. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 5 in Siegen (Tel.: 0271-7099-0) zu melden.

