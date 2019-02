Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Karnevalsfeier: Unbekannter Mann fasst 28-Jährige unsittlich an

Bild-Infos

Download

Wilnsdorf-Anzhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.02.2019) ist eine Frau in Anzhausen von einem unbekannten Mann belästigt worden. Die junge Frau hatte an einer Karnevalsveranstaltung in der Mehrzweckhalle der Haegerstraße teilgenommen und sich um 01:25 Uhr zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Noch im Bereich des Hallen-Zuwegs näherte sich ihr ein Unbekannter und berührte die Frau auf unsittliche Weise. Die 28-Jährige setzte sich zur Wehr und lief weg. Der Verdächtige wurde wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, dunkle Oberbekleidung, Jeans (keine Kostümierung). Das Kriminalkommissariat 1 bittet mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder Hinweise auf den Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0271-7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271/7099-1112

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell