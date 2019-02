Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe zapften Diesel aus Lkw ab

Wilnsdorf / Wilnsdorf-Rinsdorf (ots)

Im Industriegebiet zwischen Wilnsdorf und Rinsdorf haben Diebe mehrere Tankdeckel von Lastwagen aufgebrochen. In der Zeit von Sonntagnacht 00:45 Uhr bis Montagfrüh (25.02.2019) 01:45 Uhr sind insgesamt vier Lkw an der Dortmunder Straße und an der Essener Straße von Diesel-Dieben angezapft worden. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 5 nimmt Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

