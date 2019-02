Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Anwohner beobachtet Einbrecher auf frischer Tat

Wilnsdorf (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner hat Einbrecher beobachtet, die sich an einem Geschäftsgebäude der Ringstraße zu schaffen machten. Am frühen Sonntagmorgen sah der Zeuge zwei Unbekannte, die versuchten ein Fenster aufzuhebeln und verständigte die Polizei. Die Verdächtigen flüchteten noch vor Eintreffen der alarmierten Streife. An dem Geschäftshaus entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 200 Euro.

