POL-SI: Sachbeschädigung an Grundschule in Neunkirchen

Neunkirchen (ots) - Am Freitagabend bzw. in der Nacht zu Samstag demolierten Unbekannte die Haupteingang der Grundschule Neunkirchen an der Kölner Straße und richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

