POL-SI: Festnahme

Siegen (ots) - Bei der Kontrolle eines 41-jährigen Wohnsitzlosen in der Nacht zu Samstag im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Geisweid stellte sich heraus, dass der Mann von einem auswärtigen Gericht mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 41-Jährige wurde daher festgenommen und dann dem Amtsgericht in Siegen zwecks Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.

