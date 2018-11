POL-SI: Einbruch in Gartenlaube

Siegen (ots) - Am Freitagabend bzw. in der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte in Geisweid im Akazienweg in eine dortige Gartenlaube ein, entwendeten daraus diverse Gegenstände und richteten zudem einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

