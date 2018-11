POL-SI: Zwei Fahrräder aus Gartenhaus entwendet - rund 4500 Euro Beutewert

Siegen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag aus einem Gartenhaus in Birlenbach in der Birlenbacher Straße zwei hochwertige, schwarz-weiße Fahrräder der Marken KTM Macina Lycan und Bulls Bushtail im Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Birlenbacher Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.

