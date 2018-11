POL-SI: Polizei verhaftet Gesuchten bei Verkehrskontrolle

Freudenberg (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle nahmen Siegener Polizeibeamte am Mittwochmittag in Freudenberg-Alchen einen wegen diverser Verkehrsdelikte mit Haftbefehl von einer Staatsanwaltschaft aus dem Ruhrgebiet gesuchten 33-jährigen LKW-Fahrer aus Osteuropa fest. Nachdem der Gesuchte die im Haftbefehl festgesetzte Geldstrafe in Höhe von rund 1.400 Euro bezahlt hatte, konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell