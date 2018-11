POL-SI: Einbruch in Tabakladen

Riegel vor! Sicher ist sicher Bild-Infos Download

Kredenbach (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brachen Einbrecher in den Tabakladen eines Supermarktes in Kredenbach an der Marburger Straße ein und entwendeten dort E-Zigaretten und Tabakwaren in noch unbestimmter Menge.

Vermutlich kletterten die Einbrecher zunächst mittels einer Leiter auf das Dach des Supermarktes und drangen dann von oben in das Objekt ein.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

