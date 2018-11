POL-SI: Heißhunger auf Sushi: Mann bricht verschlossenes Kühlfach auf

Siegen (ots) - Das Siegener Kriminalkommissariat ermittelt aktuell gegen einen 31-jährigen Mann wegen schweren Diebstahls und Beleidigung.

Der vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Burbacher hatte am Mittwochabend noch während der regulären Geschäftszeit und in Anwesenheit anderer Gäste in einem Fischrestaurant in der Siegener City-Galerie ein verschlossenes und mit einer Sicherungskette versehenes Kühlfach gewaltsam aufgebrochen und daraus zwei bereits fertig zubereitete Sushi-Menus entwendet. Als drei zu diesem Zeitpunkt im Bereich der City-Galerie anwesende Mitarbeiter des "Treffpunktes Sicherheit" den offenbar Heißhungrigen festhalten wollten, reagierte dieser aggressiv, versuchte sich loszureißen und gab üble Beleidigungen von sich.

Eine alarmierte Siegener Funkstreifenwagenbestatzung nahm den randalierenden 31-Jährigen schließlich in Gewahrsam und führte ihn der Wache zu.

