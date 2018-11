POL-SI: Räuberischer Diebstahl: Dieb schlägt und tritt auf Filialleiter ein

Hilchenbach (ots) - Ein 39-jähriger Hilchenbacher entwendete am Mittwochmittag in einem Einkaufsmarkt "Im Unteren Marktfeld" eine Packung Lachs. Dabei wurde der Dieb allerdings von dem Filialleiter ertappt. Als der Hilchenbacher daraufhin das Geschäft fluchtartig verlassen wollte, wurde er von dem Filialleiter festgehalten. Sodann riss sich der 39-Jährige los und attackierte den Filialleiter mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht. Selbst nachdem der Chef zu Boden gefallen war, trat der hochaggressive Dieb noch mehrfach auf den Filialleiter ein. Erst als aufmerksame Zeugen einschritten, ließ der Grobian von seinem Opfer ab und flüchtete. Der Filialleiter trug durch die Tritte und Schläge leichte Verletzungen davon, so dass er einem Krankenhaus zwecks ambulanter Behandlung zugeführt werden musste. Der Flüchtige wurde im weiteren Verlauf von der Polizei der Wache zugeführt. Das Kriminalkommissariat ermittelt jetzt gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls.

