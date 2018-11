POL-SI: Unfall

Siegen (ots) - Ein 18-jähriger Fahranfänger fuhr am Mittwochnachmittag in Siegen-Geisweid vom Fahrbahnrand der Haardter-Berg-Straße an und wollte dann direkt auf der Fahrbahn wenden. Dabei übersah er jedoch eine von hinten kommende 34-jährige Skoda-Fahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer wurden zwecks ärztlicher Untersuchung mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

