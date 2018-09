POL-SI: Polizei ermittelt gegen unbekannten Exhibitionisten mit grauem Fiat Punto

Wilnsdorf (ots) - In Wilnsdorf im Bereich der K 11 zwischen Netphen-Salchendorf und Rudersdorf in Höhe des Abzweigs zum Sportplatz Salchendorf trat am Dienstagmorgen ein noch unbekannter Exhibitionist in Erscheinung. Der junge Mann, der mit einem grauen Fiat Punto unterwegs war, wird wie folgt beschrieben: 20 - 30 Jahre alt, schlanke Figur, trug eine Kappe auf dem Kopf. Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten erbittet das Siegener Kriminalkommissariat 1 unter 0271-7099-0.

